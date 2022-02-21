21 лютого

Екоглемпінг Долина Хюгге – осередок свята та щастя? Ревізори на порозі. Випуск 2. Частина 3

У фіналі реаліті Ревізори на порозі 2 випуск від 21.02.2022 на тебе чекає подорож на сонячний південь, інспекція екоглемпінгу Долина Хюгге та підбиття підсумків!

Катерина та Надія з нетерпінням чекають гостей, аби занурити їх у справжню атмосферу щастя. Окремі зручні будиночки з усіма потрібними умовами, запах і шум моря, басейн, ресторан – хіба може бути щось краще? Проте суперники екоглемпінгу Долина Хюгге не будуть такими натхненними, коли заселяться у номери. Чому? Відповідь шукай у відео.

Не пропусти довгоочікуваний фінал – дивись онлайн проект Ревізори на порозі 2 випуск від 21.02.2022 на сайті Нового каналу та дізнайся, який готель отримає звання найкращого.

Ревізори на порозі 2 випуск від 21.02.2022 дивитися онлайн

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