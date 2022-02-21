Наступна зупинка – місто Лева! У проекті Ревізори на порозі 2 випуск від 21.02.2022 Михайло та Дана готові відкрити двері DREAM Hostel. Заклад дуже популярний серед гостей міста, зокрема зручним розміщенням. DREAM Hostel розташований у самому серці Львова. А ще туристів приваблюють стильний ремонт, вільний доступ до кухні, комфортні номери й ідеальна чистота. Чи не перебільшують Дана та Михайло?

У 2 випуску реаліті Ревізори на порозі Львів зустріне гостей не надто гостинно. Замість того, щоб показати дорогу до DREAM Hostel, Михайло та Дана змусять суперників самостійно її шукати. Катерина та Надія оперативно потраплять до номерів, тоді як Олена та Катерина заблукають! Чи не вплине такий квест на оцінки DREAM Hostel? Дивись онлайн реаліті Ревізори на порозі 2 випуск від 21.02.2022.

Ревізори на порозі 2 випуск від 21.02.2022 дивитися онлайн

Дивитися онлайн 3 частину випуску 2 Ревізори на порозі