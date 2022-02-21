21 лютого

Залізна тактика: представники готелю Gosudar напоять суперників! Ревізори на порозі. Випуск 2. Частина 1

Не пропусти нове змагання за звання найкращого готелю країни – дивись онлайн реаліті Ревізори на порозі 2 випуск від 21.02.2022!

Просто зараз ти познайомишся з трьома готелями, які претендують на перемогу у проекті. Gosudar у Кропивницькому, львівський DREAM Hostel, одеський екоглемпінг Долина Хюгге… Три заклади такі різні, який же з них буде найкомфортнішим і задовольнить потреби вибагливих готельєрів? Відповідь – далі.

У 2 випуску реаліті Ревізори на порозі першим відкриє двері до своїх затишних номерів заклад Gosudar. Його представляють старша адміністраторка Катерина та покоївка Олена. Жінки запевняють: комфортнішого і чистішого готелю у Кропивницькому годі знайти. Чи дійсно все так? Покаже ревізія конкурентів – дивись онлайн проект Ревізори на порозі 2 випуск на Новому каналі.

Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2022 дивитися онлайн

Дивитися онлайн 2 частину випуску 2 Ревізори на порозі

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