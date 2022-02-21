21 февраля

Железная тактика: представители отеля Gosudar напоят соперников! Ревизоры на пороге. Выпуск 2. Часть 1

Не пропусти новое соревнование за звание лучшей гостиницы страны – смотри онлайн реалити Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022!

Просто сейчас ты познакомишься с тремя гостиницами, претендующими на победу в проекте. Gosudar в Кропивницком, львовский DREAM Hostel, одесский экоглемпинг Долина Хюгге… Три заведения такие разные, какое же из них будет самым комфортным и удовлетворит потребности требовательных отельеров? Ответ – дальше.

Во 2 выпуске реалити Ревизоры на пороге первым откроет двери в свои уютные номера заведение Gosudar. Его представляют старший администратор Екатерина и горничная Елена. Женщины уверяют: более комфортного и чистого отеля в Кропивницком не найти. Действительно ли все так? Покажет ревизия конкурентов – смотри онлайн проект Ревизоры на пороге 2 выпуск на Новом канале.

Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2022 смотреть онлайн

Смотреть онлайн 2 часть выпуска 2 Ревизоры на пороге

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