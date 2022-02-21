21 февраля

Экоглемпинг Долина Хюгге – центр праздника и счастья? Ревизоры на пороге. Выпуск 2. Часть 3

В финале реалити Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022 тебя ждет путешествие на солнечный юг, инспекция экоглэмпинга Долина Хюгге и подведение итогов!

Екатерина и Надежда с нетерпением ждут гостей, чтобы погрузить их в настоящую атмосферу счастья. Отдельные удобные домики со всеми нужными условиями, запах и шум моря, бассейн, ресторан – разве может быть что-нибудь лучшее? Однако соперники экоглэмпинга Долина Хюгге не будут такими вдохновленными, когда заселятся в номера. Почему? Ответ ищи в видео.

Не пропусти долгожданный финал – смотри онлайн проект Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022 на сайте Нового канала и узнай, какой отель получит звание лучшего.

Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022 смотреть онлайн

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