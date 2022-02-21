В финале реалити Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022 тебя ждет путешествие на солнечный юг, инспекция экоглэмпинга Долина Хюгге и подведение итогов!

Екатерина и Надежда с нетерпением ждут гостей, чтобы погрузить их в настоящую атмосферу счастья. Отдельные удобные домики со всеми нужными условиями, запах и шум моря, бассейн, ресторан – разве может быть что-нибудь лучшее? Однако соперники экоглэмпинга Долина Хюгге не будут такими вдохновленными, когда заселятся в номера. Почему? Ответ ищи в видео.

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Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022 смотреть онлайн