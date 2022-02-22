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Отдали победу другим: непредсказуемый финал «Ревизоров на пороге»

Отдали победу другим: непредсказуемый финал Ревизоров на пороге

После трех уик-эндов в разных городах золотой отельный звоночек получили участники из Черноморского.

Вчера отельеры реалити «Ревизоры на пороге», которое показывает Новый канал, начали путешествие из родного города ведущей Анны Жижи – Кропивницкого. Их принимал отель, расположенный в центре, у реки Ингул. Было заявлено, что заведение отличается уютом и комфортом. Однако у участников сложилось другое мнение.

– Первый неприятный сюрприз – отсутствие лифта, а отель расположен на третьем этаже, – рассказывает участница реалити, владелица экопарка в Черноморском Екатерина Кузьменко. – Нам пришлось тащить тяжелые чемоданы самим. Жаль, что на первом этаже нас никто не встретил и не помог с багажом.

Еще участникам не понравился вид из окна на строительство, утренний шум и жирные пятна на стенах в номере. Каждая пара отельеров оставила в конвертах деньги за проживание, и участники отправились дальше. Следующей остановкой был хостел неподалеку от Площади Рынок во Львове.

Отдали победу другим: непредсказуемый финал Ревизоров на пороге

– И тут ждала неожиданность, – говорит участница реалити, горничная отеля из Кропивницкого Елена Гаркушенко. – Нас высадили из машины посреди улицы и сказали самим искать хостел. Пришлось тащить чемоданы по брусчатке.

Участники из Кропивницкого и Черноморского впервые побывали в хостеле. И оставили придирчивые отзывы в анкетах: «Чистота на недостаточном уровне. Завтрак не стоил своих денег. Ночью мешал шум. Некомфортно без кондиционера и телевизора». Оценки выставили, деньги оставили и отправились на третий уик-энд в экоглемпинг-парк в Черноморском.

– Нас очень приветливо встретили, – делится впечатлениями участник реалити, генеральный менеджер хостела Михаил Биляк. – Понравились домики для отдыха, но шумоизоляция у них плохая.

Отдали победу другим: непредсказуемый финал Ревизоров на пороге

Три уик-энда позади. Во время финала участники узнали, кто какие суммы денег оставил в конвертах, оценивая заведение. Хостел из Львова получил 77,8% от названной суммы, экопарк в Черноморском – 103,3%. Победу одержал отель в Кропивницком со 110,6%. Но впервые на проекте произошел неожиданный переворот. Отельеры приняли решение отдать свою победу участникам из Черноморского, чтобы поддержать заведение.

Смотрите реалити «Ревизоры на пороге» по понедельникам в 20:00 на Новом канале.

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