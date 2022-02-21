Следующая остановка – город Льва! В проекте Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022 Михаил и Дана готовы открыть дверь DREAM Hostel. Заведение очень популярно среди гостей города, в частности удобным расположением. DREAM Hostel расположен в самом сердце Львова. А еще туристов привлекают стильный ремонт, свободный доступ к кухне, комфортные номера и безупречная чистота. Не преувеличивают ли Дана и Михаил?

Во 2 выпуске реалити Ревизоры на пороге Львов встретит гостей не очень гостеприимно. Вместо того, чтобы показать дорогу к DREAM Hostel, Михаил и Дана заставят соперников самостоятельно ее искать. Екатерина и Надежда оперативно попадут в номера, тогда как Елена и Екатерина заблудятся! Не повлияет ли такой квест на оценки DREAM Hostel? Смотри онлайн реалити Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022.

Ревизоры на пороге 2 выпуск от 21.02.2022 смотреть онлайн

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 2 Ревизоры на пороге