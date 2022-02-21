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Грязные стены и строительство за окном: Анна Жижа – о замене номеров в отелях

Грязные стены и строительство за окном: Анна Жижа – о замене номеров в отелях

Каждую неделю три пары отельеров в реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) оценивают заведения друг друга. И им часто что-нибудь не нравится. Что делать, если вас не устраивает номер в отеле? Рассказываем

Сегодня в 20:00 отельеры реалити «Ревизоры на пороге», которое показывает Новый канал, посетят стильный отель в Кропивницком, центральный хостел во Львове и эко-парк в Черноморском. Участники будут оценивать в заведениях конкурентов чистоту, завтраки, комфорт и гостеприимство. Отзывы они оставят анонимно, в анкете, которую отельеры прочтут после их отъезда.

Анна Жижа надела фартук и стала официанткой

– «Ужасный вид из окна и звуки строительства. Стены в пятнах». Считаю, что комментарии слишком придирчивые, – говорит участница реалити, горничная отеля в Кропивницком Елена Гаркушенко. – Мы не можем остановить строительство соседей. И невозможно перекрашивать стены каждый месяц, если на них незначительные царапины или пятна.

Грязные стены и строительство за окном: Анна Жижа – о замене номеров в отелях

Что делать в подобных случаях? Анна Жижа рекомендует: после заселения, если вас что-то не устраивает, сразу сообщите на ресепшен и попросите поменять номер. Вы имеете на это право! Общайтесь с работниками вежливо, но будьте настойчивы.

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– Менеджер хорошего отеля всегда отреагирует на ваши просьбы и предложит варианты решения проблемы, – уверяет ведущая Анна Жижа. – Помню, когда-то мой номер был расположен у лифта. На рецепции я сообщила, что при бронировании указывала «тихое место». А здесь буду постоянно слышать, как жители этажа разговаривают возле лифта, а также звуки механизма. Работник гостиницы предложил перейти в номер, расположенный в конце коридора. Если не могут решить ваш вопрос сразу, утром расскажите, как не спали всю ночь и слышали громкие звуки. Вас должны переселить.

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Грязные стены и строительство за окном: Анна Жижа – о замене номеров в отелях

Не стесняйтесь просить заменить номер, если вам не нравится запах в нем, либо грязные стены, либо вид из окна на строительство. Главное – не устраивайте скандал, который не поможет решить вопрос положительно.

Объективно ли участники из Кропивницкого будут оценивать своих конкурентов после таких отзывов, смотрите сегодня в 20:00 в реалити «Ревизоры на пороге» на Новом канале.

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