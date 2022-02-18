Ганна Жижа одягнула фартух і стала офіціанткою

Ведуча реаліті Нового каналу «Ревізори на порозі» побувала на черкаському Октоберфесті

Найбільше народне гуляння в світі – Октоберфест – збирає 6-7 мільйонів любителів німецького пива та нестримних веселощів. Тепер українцям не обов’язково їхати до Мюнхена на фестиваль пінного напою, адже аналогічний захід відбувається поблизу Черкас. На нього під час зйомок прем’єрного випуску реаліті завітали учасники «Ревізори на порозі» (Новий канал) та ведуча Ганна Жижа.

– Другий рік поспіль ми проводимо Октоберфест у нашому комплексі, – розповідає учасниця реаліті, власниця Selena Family Resort Анна Труба. – Його організовано для фанатів активного відпочинку, щоб люди могли зарядитися позитивною енергією, потанцювати під улюблені хіти, смачно поїсти і, звісно ж, посмакувати сосиски та крафтове пиво. А кавер-бенд на цілий вечір переносить просто до Мюнхена.

«Ревізори на порозі»: хто переміг у першому випуску

– Дуже тематичний захід з унікальною атмосферою, – каже учасник реаліті, підприємець та власник хостелу з Тернополя Тарас Ковальчук. – Було багато розваг, пивних атрибутів та гарна фотозона.

Готельєри не лише їли смажені сосиски та пили пиво, а й спробували себе в новому амплуа.

– Коли їхала до Черкас, у мене виникла ідея запропонувати власниці готелю Анні та власнику хостела Тарасу побути в ролі офіціантів, – розповідає ведуча. – Зазвичай керівники ніколи не виконують роботу покоївок. Експеримент затіяла, щоб перевірити універсальність та командність готельєрів. Та чи зможуть вони у своїх закладах за потреби замінити будь-яких співробітників та якісно виконати брудну роботу.

Готельєри прийняли пропозицію Ганни, вдягли фартухи і разом з нею на кілька годин стали офіціантами Октоберфесту.

Нагадаємо, в реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) три пари готельєрів відвідують три різні готелі. Вони будуть по черзі гостювати одне в одного та оцінювати рівень сервісу. В кінці кожного випуску учасники обиратимуть заклад, у якому їм було найкомфортніше. І, що важливо, голосуватимуть вони власними грошима! Самостійно вирішуючи, на скільки «тягне» сервіс, гостинність та, звісно, номери готелю. Також «Ревізори на порозі» показуватимуть нові локації у кожному регіоні.

Дивіться наступний випуск реаліті в понеділок о 20:00 на Новому каналі, аби дізнатися про цікаве дозвілля у Львові, Кропивницькому та Чорноморську.