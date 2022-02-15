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«Ревізори на порозі»: хто переміг у першому випуску

Ревізори на порозі: хто переміг у першому випуску

На Новому каналі успішно стартував сезон змагань серед професійних готельєрів у реаліті «Ревізори на порозі». Три пари учасників з Луцька, Тернополя та Черкас гостювали одне в одного, аби визначити, чий заклад кращий.

На жаль, до фіналу дійшли не всі. Готельєр з Луцька, який під час гостин у Тернополі відмовився ночувати у хостелі, просто виселив учасників проекту з готелю, коли прийшла його черга приймати гостей.

Після того, як власник луцького luxury-готелю Володимир Пащенко виселив нас опівночі на вулицю, більше він не з’являвся,розповідає учасниця реаліті, власниця черкаського сімейного комплексу Анна Труба. – Ми очікували Володимира з помічницею у своєму комплексі, але з невідомих причин вони не приїхали. На фіналі їх теж не було.

Ревізори на порозі: хто переміг у першому випуску

Тож учасники з Черкас приймали у себе лише тернополян. Готельно-ресторанний комплекс SELENA Family Resort розташований у сосновому лісі на березі Дніпра поблизу Черкас. Вартість номера за високий європейський сервіс – 2790 гривень. Підприємець з Тернополя Тарас Ковальчук продемонстрував гостинність та сервіс у хостелі «Тарнопіль». Ліжко-місце у самісінькому центрі з чудовим видом на місто коштує 180 гривень. Після кожного візиту конкуренти мали оцінити чистоту, комфорт, сніданки та гостинність, проголосувавши власними грошима.

Ревізори на порозі: хто переміг у першому випуску

– Пари залишали гроші у конвертах, – пояснює ведуча Ганна Жижа. – Лучани вийшли з проекту, припинили знімання та не приїхали на останній вікенд у Черкаси. Заради справедливості ми не враховували їхнє голосування.

Під час фіналу учасники дізналися, як оцінили одне одного. Готельєри з Черкас за проживання у хостелі залишили 100% вартості, а тернополяни за гостинність у черкаському сімейному комплексі95,4%. У прем’єрному випуску реаліті «Ревізори на порозі» перемогу та золотий готельний дзвоник здобув хостел «Тарнопіль».

Ревізори на порозі: хто переміг у першому випуску

Дивіться наступний випуск реаліті «Ревізори на порозі» наступного понеділка о 20:00 на Новому каналі.

анна жижа новости Ревізор Ревізори на порозі
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