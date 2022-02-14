Готельєр вигнав учасників «Ревізорів на порозі» на вулицю посеред ночі

Ситуація, що приголомшила і учасників реаліті Нового каналу, і знімальну команду, і ведучу Ганну Жижу, сталася у luxury-готелі в Луцьку

Вже сьогодні о 20:00 – прем’єра проекту «Ревізори на порозі» на Новому каналі. Глядачі разом із професійними готельєрами відвідають черкаський сімейний комплекс, тернопільський хостел та луцький luxury-готель. Учасники заселяться до конкурентів, щоб оцінити чистоту, сніданки, комфорт та гостинність. Але це вдасться їм не всюди – власник луцького готелю не дав своїм гостям до кінця оцінити сервіс закладу.

– На годиннику була 23:30, до нашого номера прийшов адміністратор і попросив зібрати речі та виселитися з готелю, – розповідає учасниця реаліті, власниця черкаського сімейного комплексу Анна Труба. – Ця звістка мене приголомшила. На вулиці темно й холодно, куди йти в чужому місті?! З нами вчинили дуже нелюдяно. І, головне, за що?!

Номери для учасників були заброньовані на дві доби. Натомість власник вирішив їх випроводити посеред ночі. На рецепції працівниця запевнила, що бронювання було на один день, і за їхніми правилами, виселення відбувається до дванадцятої ночі.

Закінчення історії дізнаєтесь сьогодні о 20:00, у прем’єрі реаліті «Ревізори на порозі» на Новому каналі.

Про що реаліті:

Соціальне реаліті з елементами тревелу «Ревізори на порозі», аналогів якому немає на українському телебаченні. У кожній програмі три пари готельєрів відвідують три різні готелі. Вони будуть по черзі гостювати одне в одного та оцінювати рівень сервісу. Обговорюватимуть, що таке гостьовий етикет та якісне обслуговування. В кінці кожного випуску учасники обиратимуть заклад, у якому їм було найкомфортніше. І, що важливо, голосуватимуть вони власними грошима! Самостійно вирішуючи, на скільки «тягне» сервіс, гостинність та, звісно, номери готелю.