Віддали перемогу іншим: непередбачуваний фінал «Ревізорів на порозі»

Після трьох вікендів у різних містах золотий готельний дзвоник отримали учасники з Чорноморського

Учора готельєри реаліті «Ревізори на порозі», яке показує Новий канал, розпочали подорож з рідного міста ведучої Ганни Жижі – Кропивницького. Їх приймав готель, який розташований у центрі, біля річки Інгул. Було заявлено, що заклад відрізняється затишком і комфортом. Проте в учасників склалася інша думка.

– Перший неприємний сюрприз – відсутність ліфта, а готель розташований на третьому поверсі, – розповідає учасниця реаліті, власниця екопарку в Чорноморському Катерина Кузьменко. – Нам довелось тягнути важкі валізи власноруч. Шкода, що на першому поверсі нас ніхто не зустрів та не допоміг із багажем.

А ще учасникам не сподобався вид з вікна на будівництво, ранковий шум та жирні плями на стінах у номері. Кожна пара готельєрів залишила в конвертах гроші за проживання, і учасники вирушили далі. Наступною зупинкою був хостел поблизу Площі Ринок у Львові.

– І тут чекала несподіванка, – каже учасниця реаліті, покоївка готелю з Кропивницького Олена Гаркушенко. – Нас висадили з авто посеред вулиці та сказали самим шукати хостел. Довелося тягнути валізи по бруківці.

Учасники з Кропивницького та Чорноморського вперше побували в хостелі. І залишили прискіпливі відгуки в анкетах: «Чистота на недостатньому рівні. Сніданок не вартував своїх грошей. Вночі заважав шум. Некомфортно без кондиціонера та телевізора». Оцінки виставили, гроші залишили та вирушили на третій вікенд в екоглемпінг-парк у Чорноморському.

– Нас дуже привітно зустріли, – ділиться враженнями учасник реаліті, генеральний менеджер хостела Михайло Биляк. – Сподобалися відпочинкові будиночки, але шумоізоляція в них погана.

Три вікенди позаду. Під час фіналу учасники дізналися, хто які суми грошей залишив у конвертах, оцінюючи заклад. Хостел зі Львова отримав 77,8% від названої суми, екопарк у Чорноморському – 103,3%. Перемогу здобув готель у Кропивницькому зі 110,6%. Та вперше на проекті відбувся карколомний переворот. Готельєри прийняли рішення віддати свою перемогу учасникам з Чорноморського, аби підтримати заклад.

Дивіться реаліті «Ревізори на порозі» щопонеділка о 20:00 на Новому каналі.