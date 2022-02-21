Брудні стіни та будівництво за вікном: Ганна Жижа – про заміну номерів у готелях

Щотижня три пари готельєрів у реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) оцінюють заклади одне одного. І їм часто щось не подобається. Що робити, коли вас не задовольняє готельний номер? Розповідаємо

Сьогодні о 20:00 готельєри реаліті «Ревізори на порозі», яке показує Новий канал, відвідають стильний готель у Кропивницькому, центральний хостел у Львові та еко-парк у Чорноморському. Учасники будуть оцінювати у закладах конкурентів чистоту, сніданки, комфорт та гостинність. Відгуки вони залишать анонімно, в анкеті, яку готельєри прочитають після їхнього від’їзду.

Ганна Жижа одягнула фартух і стала офіціанткою

– «Жахливий вигляд з вікна та звуки будівництва. Стіни в плямах». Вважаю, що коментарі надто прискіпливі, – каже учасниця реаліті, покоївка готелю у Кропивницькому Олена Гаркушенко. – Ми не можемо зупинити будівництво сусідів. І нереально перефарбовувати стіни щомісяця, якщо на них незначні подряпини чи плями.

Що робити у таких випадках? Ганна Жижа рекомендує: після заселення, якщо вас щось не влаштовує, одразу повідомте на ресепшен та попросіть поміняти номер. Ви маєте на це право! Спілкуйтеся з працівниками ввічливо, але не забувайте про наполегливість.

– Менеджер хорошого готелю завжди відреагує на ваші прохання та запропонує варіанти розв’язання проблеми, – запевняє ведуча Ганна Жижа. – Пригадую, як колись мій номер був розташований біля ліфта. На рецепції я повідомила, що при бронюванні зазначала «тихе місце». А тут буду постійно чути, як мешканці поверху розмовлятимуть біля ліфта та звуки механізму. Працівник готелю запропонував перейти в номер, розташований в кінці коридору. Якщо не можуть вирішити ваше питання відразу, вранці розкажіть, як не спали цілу ніч та чули гучні звуки. Вас мають переселити.

Готельєр вигнав учасників «Ревізорів на порозі» на вулицю посеред ночі

Не соромтеся просити змінити номер, якщо вам не подобається запах у ньому, або брудні стіни, або вид з вікна на будівництво. Головне – не влаштовуйте скандал, який не допоможе вирішити питання позитивно.

Чи об’єктивно учасники з Кропивницького оцінюватимуть своїх конкурентів після таких відгуків, дивіться сьогодні о 20:00 в реаліті «Ревізори на порозі» на Новому каналі.