Не пропусти последний уикэнд и долгожданный финал – смотри онлайн реалити Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2022 на сайте Нового канала!

Отдых в Луцке оставил очень неприятное послевкусие. Сможет ли черкасский гостинично-ресторанный комплекс Selena Family Resort поднять гостям настроение? И самое главное: появится ли Владимир в отеле после сокрушительного поражения собственного заведения? Ответ – дальше.

Несмотря на хороший дизайн номеров, уют, спокойствие и невероятные пейзажи, в 1 выпуске проекта Ревизоры на пороге гостиница Selena Family Resort неприятно удивит загрязненностью кондиционера, отсутствием достаточного освещения и «сюрпризами» после ремонта. Возможно, гостеприимство Анны и Дмитрия сгладит весь негатив? Смотри онлайн проект Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2022. Тебя ждут итоги трех уикендов.

Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2022 смотрите онлайн