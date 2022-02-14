14 февраля

БДСМ – гостеприимство хостела Tarnopil. Ревизоры на пороге. Выпуск 1. Часть 1

Не пропусти премьеру нового социального проекта Нового канала – Ревизоры на пороге! 1 выпуск от 14.02.2022 вовлечет в соревнование три гостиницы из разных уголков страны. Сегодня за звание лучшей гостиницы Украины будут бороться: гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori, расположенный в Луцке, хостел Tarnopil и черкасский гостинично-ресторанный комплекс Selena Family Resort. Которое из тройки заведений получит самую высокую оценку от конкурентов? Узнай прямо сейчас!

В 1 выпуске проекта Ревизоры на пороге соревнование откроют Тарас и Мария, представляющие хостел Tarnopil. Конкуренты из полноценных отелей не очень положительно воспримут тот факт, что сегодня им придется остановиться в хостеле. Более того, Владимир и Анастасия из Patio di Fiori вообще откажутся ночевать в хостеле и со скандалом покинут заведение. Может, несколько рюмок беленькой и БДСМ-вечеринка изменит мнение луцких гостей? Смотри онлайн реалити Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Ревизоры на пороге

Смотреть онлайн 2 часть выпуска 1 Ревизоры на пороге

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