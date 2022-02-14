14 февраля

Провальный уикэнд: гостей выгнали из отеля Patio di Fiori посреди ночи! Ревизоры на пороге. Выпуск 1. Часть 2

После напряженного уикенда в Тернополе в реалити Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2022 Тарас, Мария, Анна и Дмитрий направляются к виновникам первых скандалов – волынянам Владимиру и Анастасии. Участники представляют изысканный гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori. Интересно, все ли в нем настолько идеально, как убеждали представители?

С шиком, блеском, высокомерием и пренебрежением – так в 1 выпуске проекта Ревизоры на пороге отель Patio di Fiori встретит своих гостей. Дегустация вина, устриц, восхваление комплекса скорее будет выглядеть как пренебрежение и попытка принизить гостей. А как насчет чистоты номеров? Ты будешь поражен ревизией – смотри онлайн проект Ревизоры на пороге 1 выпуск.

Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2022 смотрите онлайн

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 1 Ревизоры на пороге

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