После напряженного уикенда в Тернополе в реалити Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2022 Тарас, Мария, Анна и Дмитрий направляются к виновникам первых скандалов – волынянам Владимиру и Анастасии. Участники представляют изысканный гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori. Интересно, все ли в нем настолько идеально, как убеждали представители?

С шиком, блеском, высокомерием и пренебрежением – так в 1 выпуске проекта Ревизоры на пороге отель Patio di Fiori встретит своих гостей. Дегустация вина, устриц, восхваление комплекса скорее будет выглядеть как пренебрежение и попытка принизить гостей. А как насчет чистоты номеров? Ты будешь поражен ревизией – смотри онлайн проект Ревизоры на пороге 1 выпуск.

Ревизоры на пороге 1 выпуск от 14.02.2022 смотрите онлайн

Смотреть онлайн 3 часть выпуска 1 Ревизоры на пороге