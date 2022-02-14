Після напруженого вікенду в Тернополі в реаліті Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2022 Тарас, Марія, Анна та Дмитро прямують до винуватців перших скандалів – волинян Володимира й Анастасії. Учасники представляють вишуканий готельно-ресторанний комплекс Patio di Fiori. Цікаво, чи все в ньому настільки ідеальне, як переконували представники?

Із шиком, блиском, зарозумілістю і зверхністю – так у 1 випуску проекту Ревізори на порозі готель Patio di Fiori зустріне своїх гостей. Дегустація вина, устриць, вихваляння комплексу радше виглядатиме як зневага та спроба принизити гостей. А як щодо чистоти номерів? Ти будеш вражений ревізією – дивись онлайн проект Ревізори на порозі 1 випуск.

Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2022 дивіться онлайн

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