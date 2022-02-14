14 лютого

Провальний вікенд: гостей вигнали з готелю Patio di Fiori посеред ночі! Ревізори на порозі. Випуск 1. Частина 2

Після напруженого вікенду в Тернополі в реаліті Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2022 Тарас, Марія, Анна та Дмитро прямують до винуватців перших скандалів – волинян Володимира й Анастасії. Учасники представляють вишуканий готельно-ресторанний комплекс Patio di Fiori. Цікаво, чи все в ньому настільки ідеальне, як переконували представники?

Із шиком, блиском, зарозумілістю і зверхністю – так у 1 випуску проекту Ревізори на порозі готель Patio di Fiori зустріне своїх гостей. Дегустація вина, устриць, вихваляння комплексу радше виглядатиме як зневага та спроба принизити гостей. А як щодо чистоти номерів? Ти будеш вражений ревізією – дивись онлайн проект Ревізори на порозі 1 випуск.

Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2022 дивіться онлайн

Дивитися онлайн 3 частину випуску 1 Ревізори на порозі

Рекомендуємо
Рекомендуємо
БДСМ-гостинність хостелу Tarnopil. Ревізори на порозі. Випуск 1. Частина 1
Selena Family Resort: земний рай чи пекло? Ревізори на порозі. Випуск 1. Частина 3
Новини каналу
Новини каналу
Готельєр вигнав учасників «Ревізорів на порозі» на вулицю посеред ночі
14 лютого
#ЛисіРулять: хто став учасником прем’єрного випуску «Ревізори на порозі»
11 лютого
Як у бабусі: Торт «Наполеон» від Юлії Панкової
11 лютого
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь