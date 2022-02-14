14 лютого

Selena Family Resort: земний рай чи пекло? Ревізори на порозі. Випуск 1. Частина 3

Не пропусти останній вікенд і довгоочікуваний фінал – дивись онлайн реаліті Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2022 на сайті Нового каналу!

Відпочинок у Луцьку залишив дуже неприємний посмак. Чи зможе черкаський готельно-ресторанний комплекс Selena Family Resort підняти гостям настрій? І найголовніше: чи з’явиться Володимир у готелі після нищівної поразки власного закладу? Відповідь – далі.

Попри хороший дизайн номерів, затишок, спокій і неймовірні пейзажі, в 1 випуску проекту Ревізори на порозі готель Selena Family Resort неприємно здивує забрудненістю кондиціонеру, відсутністю достатнього освітлення та «сюрпризами» після ремонту. Можливо, гостинність Анни та Дмитра згладить весь негатив? Дивись онлайн проект Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2022. На тебе чекають підсумки трьох вікендів.

Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2022 дивіться онлайн

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