09 лютого

Перша серія вже 14 лютого! Анонс проекту «Ревізори на порозі» на Новому каналі

 

Проект «Ревізори на порозі», аналогів якому немає на українському телебаченні стартує на Новому каналі! Соціальне реаліті з елементами тревелу - тут готельєри обиратимуть найкращого, голосуючи власними грошима.

У кожній програмі команда проекту відвідає три різні регіони та три різні готелі. Три пари готельєрів будуть по черзі гостювати одне в одного та оцінювати рівень сервісу. Обговорюватимуть, що таке гостьовий етикет, дрес-код та якісне обслуговування. Хто ж об’єктивно оцінить конкурентів, а хто завалить задля власної перемоги?

Ведучою та модератором проекта стала Ганна Жижа, яка дев’ять сезонів працювала шеф-редактором та співведучою «Ревізора».

Прем’єра першого сезону відбудеться 14 лютого на Новому каналі!

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