Не лінуйтесь читати відгуки: Ганна Жижа – про вибір готелю

Не хочете зіпсувати відпочинок поганим номером у галасливому готелі? Тоді читайте поради провідної реаліті «Ревізори на порозі»

Самотужки запланувати відпочинок – завдання не з простих. Можна годинами моніторити різноманітні сайти та відійти від комп’ютера з «квадратною головою». Ведуча реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) Ганна Жижа розкаже, на що звернути увагу при виборі готелю.

– Заходьте на сайт з пошуку житла, вводьте бажане місто або регіон та сортуйте за наступними принципами, – рекомендує ведуча. – Спочатку дивіться всі готелі, які не потребують платіжної картки при реєстрації і мають відміну бронювання. Бувають різні форс-мажори, де треба відмінити готель, а гроші втрачати не хочеться.

Наступний критерій: бали та відгуки користувачів. Часто мандрівники лінуються читати відгуки. Готель може скільки завгодно себе нахвалювати, намагаючись продати послуги, однак гості, які вже там зупинялися, можуть бути іншої думки. На щастя, перелічені вище сервіси містять коментарі реальних відвідувачів, які часом рятують від невдалого вибору. Варто читати позитивні та негативні відгуки. Адже в людей різні потреби та очікування. Одне й те ж місце когось може розчарувати, а інших залишити у захваті.

– Наприклад, питання тиші та спокою, – каже Ганна. – Для подорожуючих по роботі важливий спокій, а молоді добре, коли в готелі можна погомоніти до ранку. Тому на цих сайтах можна відфільтрувати відгуки за статусом подорожуючого. Наприклад, сім’я з двома дітьми, дві подруги, пара людей похилого віку, молода пара без дітей. Так ви будете знати, чи підходить вам готель. Аби не стали несподіванкою гучні дискотеки, якщо ви з маленькими дітьми. Ну, і не забудьте продивитися фото бажаного номеру. Це можна зробити на сервісі бронювання, на сайті закладу або в пошуку Google. Врахуйте зручність розміщення всіх предметів (ліжка, тумбочки, холодильника), стан меблів, сантехніку у ванній кімнаті. А ще оптимальний метраж номеру «стандарт» має бути 18-20 м². Якщо фото в інтернеті відсутні, краще відмовитися від такого готелю, аби не було неприємних сюрпризів та розчарувань.

Дивіться прем’єру реаліті «Ревізори на порозі» 14 лютого на Новому каналі.