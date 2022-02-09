09 февраля

Первая серия уже 14 февраля! Анонс проекта «Ревизоры на пороге» на Новом канале

 

Проект «Ревизоры на пороге», аналогов которому нет на украинском телевидении, стартует на Новом канале! Социальное реалити с элементами тревела – здесь отельеры будут выбирать лучшего, голосуя собственными деньгами.

В каждой программе команда проекта посетит три разных региона и три разных гостиницы. Три пары отельеров будут поочередно гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса. Будут обсуждать, что такое гостевой этикет, дресс-код и качественное обслуживание. Кто же объективно оценит конкурентов, а кто завалит ради собственной победы?

Ведущей и модератором проекта стала Анна Жижа, девять сезонов работавшая шеф-редактором и соведущей «Ревизора».

Премьера первого сезона состоится 14 февраля на Новом канале!

Новости проекта
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Не ленитесь читать отзывы: Анна Жижа – о выборе отеля
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