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07 лютого

Готельєри перевірять чистоту, гостинність, сніданки та комфорт. Анонс проекту «Ревізори на порозі» на Новому каналі

Проект «Ревізори на порозі», аналогів якому немає на українському телебаченні стартує на Новому каналі! Соціальне реаліті з елементами тревелу - тут готельєри обиратимуть найкращого, голосуючи власними грошима.

У кожній програмі команда проекту відвідає три різні регіони та три різні готелі. Три пари готельєрів будуть по черзі гостювати одне в одного та оцінювати рівень сервісу. Обговорюватимуть, що таке гостьовий етикет, дрес-код та якісне обслуговування.Хто ж об’єктивно оцінить конкурентів, а хто завалить задля власної перемоги?

Ведучою та модератором проекта стала Ганна Жижа, яка дев’ять сезонів працювала шеф-редактором та співведучою «Ревізора».

Прем’єра першого сезону відбудеться 14 лютого на Новому каналі!

Готельєри перевірять чистоту, гостинність, сніданки та комфорт. Анонс проекту «Ревізори на порозі» на Новому каналі
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