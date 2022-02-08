Як обрати готель для відпочинку: поради від Ганни Жижі

Плануєте відпочинок самотужки? Ведуча Нового каналу розповіла, на що звертати увагу при бронюванні готелю

Поки в Україні ще не настало літо, можна запланувати подорож у теплі країни. Аби нарешті зігрітися та порадіти сонечку. Якщо ви вирішили не звертатися до турагентств, вивчайте поради ведучої реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) Ганни Жижі. Вона розповіла, як обрати готель, щоб не втрапити в халепу.

– Для початку оберіть тип відпочинку, – рекомендує ведуча. – Якщо плануєте екскурсії, прогулянки, то в готелі перебуватимете лише вночі. Тоді основний критерій – наближеність до центру міста та пам’яток, які плануєте відвідати.

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Якщо все ж обрали відпочинок на морі, то готель має бути зручним для багатоденного проживання.

– Маєте врахувати номер, обслуговування, харчування, розваги, додаткові послуги, – розповіла Ганна в інтерв’ю журналу «Добрі поради». – Ретельно обирайте, якщо їдете з дітьми. Заздалегідь уточніть, чи є послуги няні, дитяче харчування, анімаційна програма. Визначте, що очікуєте від готелю. Адже враховані вами нюанси вплинуть на враження від подорожі.

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Найголовніше – зважайте на свої цілі та бажання.

– Я рекомендую обирати мережевий готель, – каже ведуча. – Адже в будь-якій країні вони завжди надаватимуть однаковий рівень послуг. Їдучи в невідому мені країну, хочу бути впевнена, що в готелі будуть, скажімо, чай з бергамотом та чисті рушники. Обов’язково знайду там мережевий готель, у якому мене гарантовано цим забезпечать.

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