Ганна Жижа – про речі, які можна прихопити з готелю

Ведуча Нового каналу розказала, що варто взяти з номеру без докорів сумління

Зізнайтеся, під час перебування в готелі так і хочеться забрати щось із собою?! М’якенькі халати, зручні капці, білосніжні рушники, красиві пляшечки з шампунями та бальзамами і повний міні-бар. Ведуча реаліті «Ревізори на порозі», яке 14 лютого покажуть на Новому каналі, Ганна Жижа розказала, які речі насправді входять до вартості номеру, і ви можете забрати їх з собою без докорів сумління.

– Шампуні, кондиціонери, гелі для душу, шапочки – без проблем беріть із собою, – запевняє Ганна. – І одноразові капці сміливо можете класти у валізу. Вони є складовими індивідуального набору для кожного гостя.

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Щодо безкоштовних напоїв та їжі у вашому номері, краще уточнювати окремо. Найчастіше чай, цукор, вода, кава – безкоштовні готельні компліменти. А от за напої з міні-бару завжди необхідно доплачувати окремо. Зазвичай прейскурант на його вміст лежить поруч. Дізнайтеся про це перед заселенням, щоб потім вам не виставили рахунок з кругленькою сумою.

– А ще в номерах залишають різну канцелярію із зображенням логотипу готелю, – каже ведуча. – Ручки, блокноти, листівки теж можете забрати з собою. Вдалих та комфортних вам подорожей!

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