Как выбрать отель для отдыха: советы от Анны Жижи

Планируете отдых самостоятельно? Ведущая Нового канала рассказала, на что обращать внимание при бронировании отеля.

Пока в Украине еще не наступило лето, можно запланировать поездку в теплые страны. Чтобы наконец согреться и порадоваться солнышку. Если вы решили не обращаться к турагентствам, изучите советы ведущей реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анны Жижи. Она рассказала, как выбрать отель, чтобы не попасть впросак.

– Для начала выберите тип отдыха, – рекомендует ведущая. – Если планируете экскурсии, прогулки, то в отеле будете находиться только ночью. Тогда основной критерий – приближенность к центру города и достопримечательностям, которые планируете посетить.

Не ленитесь читать отзывы: Анна Жижа – о выборе отеля

Если все же выбрали отдых на море, то отель должен быть удобным для многодневного проживания.

– Нужно учесть номер, обслуживание, питание, развлечения, дополнительные услуги, – рассказала Анна в интервью журналу «Добрые советы». – Тщательно выбирайте, если едете с детьми. Предварительно уточните, есть ли услуги няни, детское питание, анимационная программа. Определите, чего ожидаете от отеля. Ведь изученные вами нюансы повлияют на впечатления от поездки.

Анна Жижа – о вещах, которые можно прихватить из отеля

Самое главное – учитывайте свои цели и желания.

– Я рекомендую выбирать сетевой отель, – говорит ведущая. – Ведь в любой стране они всегда будут предоставлять одинаковый уровень услуг. Уезжая в неизвестную мне страну, хочу быть уверена, что в отеле будут, скажем, чай с бергамотом и чистые полотенца. Обязательно найду там сетевой отель, в котором меня гарантированно этим обеспечат.

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