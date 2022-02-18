Анна Жижа надела фартук и стала официанткой

Ведущая реалити Нового канала «Ревизоры на пороге» побывала на черкасском Октоберфесте

Самое большое народное гуляние в мире – Октоберфест – собирает 6-7 миллионов любителей немецкого пива и безудержного веселья. Теперь украинцам не обязательно ехать в Мюнхен на фестиваль пенного напитка, ведь аналогичное мероприятие проходит вблизи Черкасс. Его во время съемок премьерного выпуска реалити посетили участники «Ревизоры на пороге» (Новый канал) и ведущая Анна Жижа.

– Второй год мы проводим Октоберфест в нашем комплексе, – рассказывает участница реалити, владелица Selena Family Resort Анна Труба. – Он организован для фанатов активного отдыха, чтобы люди могли зарядиться положительной энергией, потанцевать под любимые хиты, вкусно поесть и, конечно же, попробовать сосиски и крафтовое пиво. А кавер-бэнд на целый вечер переносит прямо в Мюнхен.

«Ревизоры на пороге»: кто победил в первом выпуске

– Очень тематическое мероприятие с уникальной атмосферой, – говорит участник реалити, предприниматель и владелец хостела из Тернополя Тарас Ковальчук. – Было много развлечений, пивных атрибутов и красивая фотозона.

Отельеры не только ели жареные сосиски и пили пиво, но и попробовали себя в новом амплуа.

– Когда ехала в Черкассы, у меня возникла идея предложить владелице гостиницы Анне и владельцу хостела Тарасу побыть в роли официантов, – рассказывает ведущая. – Обычно руководители никогда не выполняют работу горничных. Эксперимент затеяла, чтобы проверить универсальность и командность отельеров. А также смогут ли они в своих заведениях при необходимости заменить любых сотрудников и качественно выполнить грязную работу.

Отельеры приняли предложение Анны, надели фартуки и вместе с ней на несколько часов стали официантами Октоберфеста.

Напомним, в реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) три пары отельеров посещают три разных отеля. Они будут поочередно гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса. В конце каждого выпуска участники выберут заведение, в котором им было наиболее комфортно. И, что важно, проголосуют собственными деньгами! Самостоятельно решая, на сколько «тянет» сервис, гостеприимство и, конечно, номера отеля. Также «Ревизоры на пороге» будут показывать новые локации в каждом регионе.

Смотрите следующий выпуск реалити в понедельник в 20:00 на Новом канале, чтобы узнать об интересном досуге во Львове, Кропивницком и Черноморске.