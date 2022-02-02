Анна Жижа – о вещах, которые можно прихватить из отеля

Ведущая Нового канала рассказала, что стоит взять из номера без угрызений совести

Признайтесь, во время пребывания в отеле так и хочется унести что-нибудь с собой?! Мягкие халаты, удобные тапочки, белоснежные полотенца, красивые бутылочки с шампунями и бальзамами, а также полный мини-бар. Ведущая реалити «Ревизоры на пороге», которое 14 февраля покажут на Новом канале, Анна Жижа рассказала, какие вещи действительно входят в стоимость номера, и вы можете забрать их с собой без угрызений совести.

– Шампуни, кондиционеры, гели для душа, шапочки – без проблем берите с собой, – уверяет Анна. – И одноразовые тапочки смело можете класть в чемодан. Они являются составляющими индивидуального набора для каждого гостя.

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О бесплатных напитках и еде в вашем номере лучше уточнять отдельно. Чаще всего чай, сахар, вода, кофе – бесплатные гостиничные комплименты. А вот за напитки из мини-бара всегда необходимо доплачивать отдельно. Обычно прейскурант на его содержимое лежит рядом. Узнайте это перед заселением, чтобы потом вам не выставили счет с кругленькой суммой.

– А еще в номерах оставляют разную канцелярию с изображением логотипа гостиницы, – говорит ведущая. – Ручки, блокноты, открытки тоже можете унести с собой. Удачных и комфортных вам путешествий!

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