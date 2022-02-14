14 лютого

БДСМ-гостинність хостелу Tarnopil. Ревізори на порозі. Випуск 1. Частина 1

Не пропусти прем’єру нового соціального проєкту Нового каналу Ревізори на порозі! 1 випуск від 14.02.2022 залучить у змагання три готелі із різних куточків країни. Сьогодні за звання найкращого готелю України боротимуться: готельно-ресторанний комплекс Patio di Fiori, який розташований у Луцьку, хостел Tarnopil і черкаський готельно-ресторанний комплекс Selena Family Resort. Яке з трійки закладів отримає найвищу оцінку від конкурентів? Дізнайся просто зараз!

В 1 випуску проекту Ревізори на порозі змагання відкриють Тарас та Марія, які представляють хостел Tarnopil. Конкуренти з повноцінних готелів не дуже позитивно сприймуть той факт, що сьогодні їм доведеться зупинитися в хостелі. Ба більше, Володимир та Анастасія з Patio di Fiori взагалі відмовляться ночувати в хостелі та зі скандалом покинуть заклад. Можливо, кілька чарок біленької та БДСМ-вечірка змінить думку луцьких гостей? Дивись онлайн реаліті Ревізори на порозі 1 випуск від 14.02.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Ревізори на порозі

Дивитися онлайн 2 частину випуску 1 Ревізори на порозі

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