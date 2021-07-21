Торт Наполеон: рецепт приготування покроково від Юлії Панкової

Ведуча Нового каналу поділилася унікальним рецептом десерту, якому більше 50 років

Торт «Наполеон» – один з найпопулярніших десертів світу. До речі, процес приготування легкий, щоб кожна господиня змогла його швидко спекти. Ведуча проекту «Ревізор», кулінар Юлія Панкова ділиться рецептом торта, якому понад 50 років. Як то кажуть, перевірений роками, тому сміло беріться за приготування.

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– За цим рецептом моя бабуся-кухар пекла торти ще для своїх дітей, – каже ведуча. – Я люблю «мокрий», просочений кремом «Наполеон». Щоб він таким вдався, зробіть крем чітко за моєю інструкцією. До речі, мій смачнючий тортик з’їли за два дні. Бо справді важко втриматися, щоб не поласувати шматочком, а потім ще і ще.

Інгредієнти для коржів:

300 г – вершкового масла

400-450 г – борошна (приблизно три склянки)

0,5 склянки – води

1 ч. л. – оцту

0,5 ч. л. – соди

1 шт. – яйця

Дрібка солі

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Інгредієнти для крему:

600 мл – молока (жирність 3,2%)

70 г – цукру

10 г – ванільного цукру

50 г – цукру

100 г – яєць (приблизно 2 шт.)

30 г – борошна

50 г – крохмалю

Приготування коржів:

Дрібно посічіть вершкове масло та змішайте з борошном. Зробіть заглиблення і налийте туди 0,5 склянки води. Туди ж додайте соду (погашену оцтом), одне яйце та дрібку солі. Замісіть тісто. Воно має бути щільним та не липнути до рук. Розділіть тісто на 12 рівних частин. Зробіть з них кульки та покладіть у холодильник на одну годину. Потім діставайте по кульці. Розкатайте її тонко та проткніть виделкою багато разів. Поставте корж у духовку на 5-6 хвилин при 180 градусах. Вони мають стати рум’яними.

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Приготування крему:

До молока додайте 70 грам цукру та 10 грам ванільного цукру. Поставте на вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння. Зніміть з вогню. Розітріть 50 грам цукру, два яйця, борошно та крохмаль. Потім додайте до гарячого молока. Швидко заваріть, активно помішуючи. Дайте крему охолонути. Розділіть на шість частин. Промажте 11 коржів, один залиште для присипання. Готовий торт поставте під прес у холодильник. Рекомендується на ніч. Вранці дістаньте, з одного коржа зробіть крихти. Обсипте ними весь торт.

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