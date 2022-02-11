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#ЛисіРулять: хто став учасником прем’єрного випуску «Ревізори на порозі»

 

#ЛисіРулять: хто став учасником прем’єрного випуску Ревізори на порозі

Перший сезон нового реаліті від творців легендарного «Ревізора» розпочався у Тернополі, де готельєрів з Луцька та Чернігова зустрів власник місцевого хостела

Соціальне реаліті з елементами тревелу «Ревізори на порозі» стартує вже наступного понеділка, 14 лютого, о 20:00 на Новому каналі. Глядачі разом із готельєрами відвідають три міста. На своєму порозі їх зустрінуть луцький luxury-готель, черкаський сімейний комплекс та тернопільський хостел. Власник останнього – Тарас Ковальчук, який створив організацію «Братство лисих». А все заради того, щоб працювати під час «карантину вихідного дня».

– Тоді ми шукали юридичні механізми, щоб продовжити працювати в нових карантинних умовах, – пояснює Тарас. – Подивилися на досвід інших країн, запали в око Польща та фітнес-центр, який зареєстрували, як релігійну організацію.

#ЛисіРулять: хто став учасником прем’єрного випуску Ревізори на порозі

Над назвою не довелося довго думати, адже Тарас – власник ресторану «Лисий» та учасник міжнародного клубу лисих чоловіків Brutalman.

– Мій батько – чемпіон області серед ветеранів більярду, – розповідає Тарас. – У нього в середовищі більярдистів було прізвисько – Лисий. Так склалося генетично, що я теж трохи голомозий. Колись із хлопцями почали вивчати цю тематику і дізналися, що в світі є багато клубів, де відпочивають лисі брати, їхні родичі, друзі, жінки та люди, яким імпонує лисина. От і мені хотілося створити щось не банальне, а оригінальне.

#ЛисіРулять: хто став учасником прем’єрного випуску Ревізори на порозі

Так у Тернополі спочатку виникло «Братство лисих», а потім два ресторани та хостел.

– Перед тим, як відкрити власний хостел «Тарнопіль», я багато подорожував Україною і зупинявся саме в хостелах, – каже підприємець. – Хотів на власному досвіді зрозуміти, що собою являє такий тип ночівлі. Коли в Одесі в мене вкрали ноутбук, усвідомив, що саме має бути на першому місці в таких закладах. Звісно, безпека!

Готельєрів реаліті «Ревізори на порозі» Тарас зустріне у брендованій кепці #ЛисіРулять і почастує крафтовими наливками. Як досвідчені фахівці відреагують на гостинність господаря, дивіться у понеділок о 20:00 в реаліті «Ревізори на порозі» на Новому каналі.

анна жижа новости Ревізор Ревізори на порозі
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