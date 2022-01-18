Міні-Норвегія та сакральне місце в Україні: де відпочити поблизу Києва

14 лютого на Новому каналі вийде соціальне реаліті з елементами тревелу «Ревізори на порозі», аналогів якому немає на українському телебаченні. Команда покаже подорожі Україною під іншим кутом. А зараз записуйте улюблені місця для відпочинку від ведучої Ганни Жиж

Упевнені, ви добре провели святкові вихідні за столом. Тепер гайда до пригод та подорожей, адже в нас неймовірна країна, і попереду ще стільки відкриттів! Ведуча реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) Ганна Жижа ділиться своїми улюбленими місцями неподалік Києва. Відзначайте, де не були, і неодмінно плануйте чергову маленьку подорож.

Ландшафтний парк у селі Буки. Знаходиться за 120 км від Києва.

– Дуже гарне місце, лише один його вигляд принесе вам задоволення, – каже телеведуча. – Тут багато пам’ятників, які, за словами екскурсоводів, мають чарівні властивості (усміхається). Наприклад, трійко жаб, до яких можна доторкнутися «на удачу». Фонтан, який раніше прикрашав Майдан Незалежності. На території є невеличкий зоопарк, башти, мости, «Казкова галявина» з фігурками героїв казок. На жаль, взимку парк не працює, але якось саме в «несезон» доброзичливий охоронець мене пропустив на півгодинки. Може, і вам пощастить? До речі, власник парку живе на його території.

Зоопарк «12 місяців». Знаходиться у селі Демидів, за 25 км від Києва.

– Сучасний і дивовижний зоопарк, – каже Ганна. – На вас чекає зустріч із близько 100 видами рідкісних та екзотичних тварин. Зараз зоопарк переживає нелегкі часи. Через локдауни відвідувачів значно поменшало. Відтак тваринам не вистачає уваги та спілкування, а зоопарку – коштів на корми. Відвідайте це гарне місце та допоможіть тваринам добрим словом і доброю справою. Мій улюблений павільйон – мавпячий (усміхається).

Трахтемирів. Село у Черкаській області, за 130 км від Києва.

– Одне з сакральних місць України, в минулому – козацька столиця, – каже ведуча. – Місце невимовної краси з багатьма таємницями, місце сили. Сьогодні на території Трахтемирівського півострова діє національний ландшафтний заповідник. А за княжих часів тут стояло літописне давньоруське місто Заруб, відоме своїм монастирем. Треба просто побути там наодинці з природою, мовчки, і відчути енергетику місця.

Букський каньйон. Неподалік міста Умань, Черкаська область. За 180 км від Києва

– Витвір мистецтва від природи, – каже Ганна. – Міні-Норвегія з її фіордами. Рекомендую вирушити туди влітку, аби погріти кісточки на теплому камінні та послухати річку.

Коростишівський каньйон. Житомирська область, за 100 км від Києва.

– Каньйон має форму підкови з озером всередині, – каже ведуча. – Навколо озера стоять гранітні скелі та росте ліс. Велике враження справляє прозора вода, в ній ідеально видно дно. Коростишівський каньйон – це неймовірно гарне місце, яке просто зачаровує. Ліс, скелі та озеро разом утворюють цілісну композицію. Я обожнюю взяти чай у термогорнятку, плед, книжку та поїхати до каньйону хоча б на кілька годин.

Дивіться прем’єру реаліті «Ревізори на порозі» в лютому на Новому каналі. У кожному випуску три пари готельєрів будуть по черзі гостювати одне в одного та оцінювати рівень сервісу. Обговорюватимуть, що таке якісне обслуговування. В кінці кожного випуску учасники обиратимуть заклад, у якому їм було найкомфортніше. І, що важливо, голосуватимуть власними грошима! Самостійно вирішуючи, на скільки «тягне» сервіс, гостинність та, звісно, номери готелю.