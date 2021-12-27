Купила машину: як Анна Жижа загадала бажання на Новий рік

Ведуча Нового каналу розказала, як правильно писати мрії, щоб вони здійснювалися

Ми з дитинства віримо в магію здійснення мрій у Новорічну ніч. Способів загадування бажань є безліч. Ведуча програми «Ревізори на порозі» (Новий канал) Ганна Жижа поділилася власним дієвим способом.

– Головна умова – обов’язково вірити й дуже хотіти, тоді мрія точно здійсниться, – каже ведуча. – Один із найвідоміших способів загадування бажання на Новий рік – це написати його на аркуші паперу, а потім спалити, кинути попіл у келих із шампанським і випити все це під бій годинника опівночі. Кілька років поспіль я писала: «хочу машину». На жаль, моя мрія довго не здійснювалася. Тому минулого року написала: «хочу заробити і купити машину». І за півроку придбала собі автомобіль.

Бажання має бути конкретним. Що чіткіше сформований посил, то ймовірніше, що він буде правильно витлумачений Всесвітом. Не вживайте частку «не». Наприклад, «хочу ніколи не хворіти», замініть на «хочу бути здоровим». Розпишіть кроки, які можуть привести вас до виконання цілі. Не бійтеся мріяти, щиро загадуйте бажання. І обов’язково в нього вірте.

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