Безпечна ялинка, якщо вдома є тварина: поради від ведучої Нового каналу

Анна Жижа розказала, яку ялинку обирає та як її прикрашає

Новорічні свята складно уявити без ялинки. Однак вбрана красуня приваблює і домашніх тварин. Яскраві іграшки, блискучі дощики, мерехтливі вогники одразу стають для них ігровим комплексом. Ведуча реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) Анна Жижа поділилася порадами, як убезпечити дерево та улюблену тварину.

– Уже кілька років поспіль я купляю невеличку ялинку в горщику, – розповідає ведуча. – Обираю сорт «канадська коніка». Вона дуже красива, ідеальний конус, і в неї пухнаста крона, яка зовсім не ранить руки своїми ніжними світло-зеленими голочками. Вдома маю кота Лукаса, якого чотири роки тому взяла з притулку. Тому прикраси на ялинку використовую лише дерев’яні, тканинні, гумові та металеві. Ніколи не вішаю «дощик», адже кіт може його з’їсти та пошкодити травну систему. Скляні іграшки теж не використовую, аби Лукас не розбив їх та не поранив лапи.

А ще важливо віддавати перевагу живій ялинці, щоб домашній улюбленець не поколовся гострими голками штучної, яку захоче скуштувати.

– Вода або пісок у горщику не підійдуть, адже є ризик, що ваш улюбленець отримає отруєння, якщо поп’є води з-під ялинки чи сприйме пісок за туалет, – каже Анна. – Я завжди накриваю землю рядном. Але поливати ялинку все ж треба.

Не варто розміщувати дерево біля полиць, шаф, комодів. Так коту буде значно простіше піднятися на верхівку. Якщо є можливість, зачиняйте приміщення з ялинкою на ніч і при виході з дому, щоб обмежити доступ тварини до дерева без вашого контролю. Коти не люблять запах цитрусових, тому можна на гілки нанести ефірне масло апельсина, лимона, грейпфрута.

– Після свят я знімаю іграшки, ставлю ялинку в прохолодне місце і підливаю її, – каже ведуча. – Це може бути балкон, гараж або льох. Живе вона в мене до весни. Коли ґрунт добре розмерзається, висаджую у друзів на дачі або в батьків удома. І продовжую насолоджуватися живим деревцем. Ростуть вони дуже повільно, кілька сантиметрів на рік, але живуть ялинки цього сорту 300-500 років.

Прем’єра реаліті «Ревізори на порозі» – в лютому на Новому каналі. Стежте за нашими новинами, аби не пропустити.