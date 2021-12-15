Справлять враження на кожного: топ-5 книг від Анни Жижі

Телеведуча поділилась списком улюблених літературних творів

Є книги «на один вечір», про які забуваєш, щойно перегорнеш останню сторінку. А є ті, до яких хочеться повертатися не раз упродовж життя. Адже вони мотивують на зміни та нові роздуми. Списком таких книг ділиться ведуча реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) Анна Жижа.

– Любов до книг мені привили батьки, – розповідає Анна. – Пригадую, як у нас вдома були великі книжкові шафи. До речі, в підлітковому віці я захопилася детективами Агати Крісті. Читала за класикою – з ліхтариком під ковдрою. Зізнаюся, «ковтала» по кілька книг на тиждень. А мамуся дуже просила, щоб я читала не лише детективи, а й іншу літературу. Так і привчилася до щоденного читання.

«Сто років самотності», Габріель Гарсія Маркес, 1967 рік

– Перечитую цю книгу раз на кілька років, – каже Анна. – На перший погляд, вона може видатися складною для сприйняття, адже там дуже багато персонажів. Але це фантастично крута сага про неіснуючій містичний рід. Зі складнощів – у книзі майже немає діалогів. І роками йде дощ.

«Дінка», Валентина Осєєва-Хмельова, 1959 рік

– Моя перша прочитана книга, – розповідає телеведуча. – До речі, вона настільна в усіх дівчат нашої сім’ї – бабусі, мами, її сестри. На ній виросло вже кілька поколінь. Повість про дівчинку, яка товаришує з хлопчиком-сиротою. І згодом її родина його усиновляє. Рекомендую прочитати підліткам. Вона доволі товста, але відірватися неможливо.

«Маленьке життя», Ганья К. Янаґігара, 2015 рік

– Книга, яка справить враження на кожного, – запевняє Анна. – Знаєте, я її купляю та дарую людям, які мені небайдужі. І раджу всім. До мурах.

«Портрет Доріана Грея», Оскар Вайлд, 1890 рік

– Оскар Вайлд – мій улюблений письменник, – каже телеведуча. – Коли навчалася в університеті на факультеті іноземних мов, читала його твори в оригіналі. Кожна сторінка письменника густо наповнена його фірмовими парадоксами. Один з моїх улюблених: «Пунктуальність – злодій часу». Трактую так, що коли ми поспішаємо прийти вчасно, то нерідко втрачаємо час в очікуванні інших.

«Пасажир без квитка: «байки кінорежисера», Георгій Данелія, 2015 рік

– Дуже сатирично, – розповідає Анна. – Знаєте, цю книгу я привозила почитати своїй 90-річній бабусі, яка під час локдаунів минулого року трохи захандрила. Через те, що ми заради безпеки просили її залишатись вдома. І вона над цією книгою сміялася без упину. Тому рекомендую час від часу її гортати, аби розігнати журбинку.

Прем’єра реаліті «Ревізори на порозі» – в лютому на Новому каналі