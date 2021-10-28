Гарбузова каша з пшоном від Ганни Жижі
Ведуча реаліті «Ревізори на порозі» поділилася смачним та корисним рецептом
Вирізаючи гарбузові голови на Хелловін, не хочеться викидати м’якоть. Тому пропонуємо вам приготувати гарбузову кашу з пшоном. Рецептом ділиться ведуча реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) Ганна Жижа.
Інгредієнти:
Гарбуз очищений – 500 г
Пшоно – 100 г
Молоко – 400 мл
Вершкове масло – 50 г
Дрібка солі
Мед, кориця, сушене гарбузове насіння – за смаком
Приготування:
- Очистіть гарбуз від насіння. Наріжте дрібними шматочками.
- Ретельно промийте пшоно.
- Залийте гарбуз молоком, додайте дрібку солі та варіть 30 хвилин.
- Додайте пшоно та цукор. Зменшіть вогонь та варіть ще 30 хвилин.
- Додайте вершкове масло. Через 10 хвилин вимкніть кашу.
- Подавайте з медом, корицею та сушеним гарбузовим насінням.
Фото – iStock, unsplash
Прем’єра реаліті «Ревізори на порозі» відбудеться навесні на Новому каналі