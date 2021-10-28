Гарбузова каша з пшоном від Ганни Жижі

Ведуча реаліті «Ревізори на порозі» поділилася смачним та корисним рецептом

Вирізаючи гарбузові голови на Хелловін, не хочеться викидати м’якоть. Тому пропонуємо вам приготувати гарбузову кашу з пшоном. Рецептом ділиться ведуча реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) Ганна Жижа.

Інгредієнти:

Гарбуз очищений – 500 г

Пшоно – 100 г

Молоко – 400 мл

Вершкове масло – 50 г

Дрібка солі

Мед, кориця, сушене гарбузове насіння – за смаком

Приготування:

Очистіть гарбуз від насіння. Наріжте дрібними шматочками. Ретельно промийте пшоно. Залийте гарбуз молоком, додайте дрібку солі та варіть 30 хвилин. Додайте пшоно та цукор. Зменшіть вогонь та варіть ще 30 хвилин. Додайте вершкове масло. Через 10 хвилин вимкніть кашу. Подавайте з медом, корицею та сушеним гарбузовим насінням.

Фото – iStock, unsplash

Прем’єра реаліті «Ревізори на порозі» відбудеться навесні на Новому каналі