«Ревізори на порозі» вирушають у готелі України

Автори ідеї та творці легендарного «Ревізору» – Ганна Жижа і Вікторія Бурдукова – знову працюють над створенням соціального реаліті. У 2022-му на Новому каналі вийде проект «Ревізори на порозі», аналогів якому немає на українському телебаченні

Соціальне реаліті з елементами тревелу для Нового знімає StarMedia (де наразі працюють Ганна та Вікторія, – прим.ред.). У «Ревізорах на порозі» готельєри обиратимуть найкращого, голосуючи власними грошима.

– У кожній програмі команда проекту відвідає три різні регіони та три різні готелі, – розповідає керівниця проекту Вікторія Бурдукова. – Вони багато в чому різняться, та їх об’єднують людські принципи й особливе ставлення до гостинності. Три пари готельєрів будуть по черзі гостювати одне в одного та оцінювати рівень сервісу. Обговорюватимуть, що таке гостьовий етикет, дрес-код та якісне обслуговування. В кінці кожного випуску учасники обиратимуть заклад, у якому їм було найкомфортніше. І, що важливо, голосувати вони будуть власними грошима! Самостійно вирішуючи, на скільки «тягне» сервіс, гостинність та, звісно, номери готелю.

Також «Ревізори на порозі» покажуть подорожі Україною під іншим кутом. Дивовижні місцини, неочікувані розваги та, звісно, готелі: старі з історією чи надсучасні, п’ятизіркові чи домашні. Завдяки проекту їх власники зможуть побачити, де в їхньому бізнесі слабкі місця, та виправити їх.

Ведучою нового реаліті стала улюблениця глядачів Нового каналу Ганна Жижа, яка дев’ять сезонів працювала шеф-редактором та співведучою «Ревізора».

– За всі сезони я відвідала десятки готелів України, – розповідає Ганна. – Оскільки закордонного туризму зараз менше, здавалося б, внутрішньому розвиватися легше. Та це не так. Готелі наразі не працюють, а виживають. Ми хочемо показати їх українцям. Реаліті має на меті розвинути внутрішній туризм, підтримати малий та середній бізнес, який після пандемії та кількох локдаунів перебуває у занепаді. А ще – розказати й показати мальовничі куточки в кожному регіоні, які не поступаються Норвегії та Чорногорії. Ми продовжимо «зшивати» Україну, поєднуючи учасників із заходу та сходу, півночі та півдня. Глядачі побачать, яка ж у нас фантастична країна!

Прем’єра «Ревізори на порозі» відбудеться на Новому каналі у 2022 році.