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«Ревізори на порозі» вирушають у готелі України

Ревізори на порозі вирушають у готелі України

Автори ідеї та творці легендарного «Ревізору» – Ганна Жижа і Вікторія Бурдукова – знову працюють над створенням соціального реаліті. У 2022-му на Новому каналі вийде проект «Ревізори на порозі», аналогів якому немає на українському телебаченні

Соціальне реаліті з елементами тревелу для Нового знімає StarMedia (де наразі працюють Ганна та Вікторія, – прим.ред.). У «Ревізорах на порозі» готельєри обиратимуть найкращого, голосуючи власними грошима.

– У кожній програмі команда проекту відвідає три різні регіони та три різні готелі, – розповідає керівниця проекту Вікторія Бурдукова. – Вони багато в чому різняться, та їх об’єднують людські принципи й особливе ставлення до гостинності. Три пари готельєрів будуть по черзі гостювати одне в одного та оцінювати рівень сервісу. Обговорюватимуть, що таке гостьовий етикет, дрес-код та якісне обслуговування. В кінці кожного випуску учасники обиратимуть заклад, у якому їм було найкомфортніше. І, що важливо, голосувати вони будуть власними грошима! Самостійно вирішуючи, на скільки «тягне» сервіс, гостинність та, звісно, номери готелю.

Ревізори на порозі вирушають у готелі України

Також «Ревізори на порозі» покажуть подорожі Україною під іншим кутом. Дивовижні місцини, неочікувані розваги та, звісно, готелі: старі з історією чи надсучасні, п’ятизіркові чи домашні. Завдяки проекту їх власники зможуть побачити, де в їхньому бізнесі слабкі місця, та виправити їх.

Ведучою нового реаліті стала улюблениця глядачів Нового каналу Ганна Жижа, яка дев’ять сезонів працювала шеф-редактором та співведучою «Ревізора».

– За всі сезони я відвідала десятки готелів України, – розповідає Ганна. – Оскільки закордонного туризму зараз менше, здавалося б, внутрішньому розвиватися легше. Та це не так. Готелі наразі не працюють, а виживають. Ми хочемо показати їх українцям. Реаліті має на меті розвинути внутрішній туризм, підтримати малий та середній бізнес, який після пандемії та кількох локдаунів перебуває у занепаді. А ще – розказати й показати мальовничі куточки в кожному регіоні, які не поступаються Норвегії та Чорногорії. Ми продовжимо «зшивати» Україну, поєднуючи учасників із заходу та сходу, півночі та півдня. Глядачі побачать, яка ж у нас фантастична країна!

Ревізори на порозі вирушають у готелі України

Прем’єра «Ревізори на порозі» відбудеться на Новому каналі у 2022 році.  

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