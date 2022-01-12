Що подивитися морозними вечорами: добірка міні-серіалів від Ганни Жижі

Ведуча Нового каналу розповіла про улюблені серіали. Тут і детективи, і драми, і ситком

Упевнені, що ви вже встигли подивились усі відомі новорічні фільми. Тепер можна переглянути й цікаві міні-серіали. Вам не доведеться витрачати час на пошуки новинок, адже ведуча реаліті «Ревізори на порозі» (Новий канал) Ганна Жижа ділиться добіркою найкращих свіженьких і вже відомих міні-серіалів.

«Будиночок на щастя» – ситком Нового каналу, 2020 рік

– Два сезони прикрасять ваші січневі вечори, – розповідає Ганна. – В серіалі грає моя подруга Віталіна Біблів. І відкриттям для мене став Костя Войтенко, якого ми навіть встигли зняти в моєму першому серіалі від Star Media. До речі, на початку лютого відбудеться прем’єра третього сезону «Будиночка на щастя» на Новому каналі.

«Люпен» –кримінал, 2021 рік

– Чудова історія про помсту, – каже ведуча. – В серіалі ви побачите незрівнянного Омара Сі, якого всі люблять за іронічну роль в «1+1». Тут він розриває своєю грою.

«Ранкове шоу», другий сезон – драма, 2021 рік

– Мені близька тема «Ранкового шоу» після трьох років роботи у «Підйомі» часів Педана, Притули, Фреймут, – розповідає Ганна. – А ще захоплююся грою фантастичної та правдивої Дженніфер Еністон.

«Каштановий чоловічок» – детективний міні-серіал, 2021 рік

– Новенький серіал від Netflix, – каже ведуча. – На місці жорсткого вбивства поліція знаходить фігурку каштанового чоловічка. За допомогою цього моторошного доказу детективи намагаються знайти вбивцю. А ще в серіалі йдеться про те, до чого призводять складні дитячі травми. Шанувальникам «Декстера» цей серіал сподобається!

«Декстер» – драмедійний кримінально-психологічний трилер, 2022 рік

– Розкажу дещо тим, хто фанатіє від Декстера Моргана і дочекався продовження, – каже Ганна. – Сценарна група збиралась покарати його наприкінці восьмого сезону, але канал-замовник наполіг, щоб Декстер жив. Тепер можемо дізнатися, що з ним трапилося за 10 років. Усі серії вже вийшли 10 січня. Ну, і спойлер – люди не змінюються.

«Садівники» – драма, 2021 рік

– Сюжет заснований на реальних подіях, – каже ведуча. – Життя пари пансіонерів раптово перестає бути марудним, коли в їхньому саду знаходять два трупи. Головну роль зіграла фантастична Олівія Колман. Обов’язково рекомендую подивитися.

Прем’єру реаліті «Ревізори на порозі» з Ганною Жижею дивіться вже у лютому на Новому каналі