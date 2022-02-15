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«Ревизоры на пороге»: кто победил в первом выпуске

Ревизоры на пороге: кто победил в первом выпуске

На Новом канале успешно стартовал сезон соревнований среди профессиональных отельеров в реалити «Ревизоры на пороге». Три пары участников из Луцка, Тернополя и Черкасс гостили друг у друга, чтобы определить, чье заведение лучше.

К сожалению, до финала дошли не все. Отельер из Луцка, который во время съемок в Тернополе отказался ночевать в хостеле, просто выселил участников проекта из отеля, когда пришла его очередь принимать гостей.

– После того, как владелец луцкого luxury-отеля Владимир Пащенко выселил нас в полночь, больше он не появлялся, – рассказывает участница реалити, владелица черкасского семейного комплекса Анна Труба. – Мы ожидали Владимира с помощницей в своем комплексе, но по неизвестным причинам они не приехали. На финале их тоже не было.

Ревизоры на пороге: кто победил в первом выпуске

Поэтому участники из Черкасс принимали у себя только тернопольчан. Гостинично-ресторанный комплекс SELENA Family Resort расположен в сосновом лесу на берегу Днепра вблизи Черкасс. Стоимость номера за высокий европейский сервис – 2790 гривен. Предприниматель из Тернополя Тарас Ковальчук продемонстрировал гостеприимство и сервис в хостеле «Тарнопіль». Койко-место в самом центре с отличным видом на город стоит 180 гривен. После каждого визита конкуренты должны были оценить чистоту, комфорт, завтраки и гостеприимство, проголосовав собственными деньгами.

Ревизоры на пороге: кто победил в первом выпуске

– Пары оставляли деньги в конвертах, – объясняет ведущая Анна Жижа. – Лучане вышли из проекта, прекратили съемку и не приехали на последний уик-энд в Черкассы. Справедливости ради мы не учитывали их голосование.

Во время финала участники узнали, как оценили друг друга. Отельеры из Черкасс за проживание в хостеле оставили 100% стоимости, а жители Тернополя за гостеприимство в черкасском семейном комплексе – 95,4%. В премьерном выпуске реалити «Ревизоры на пороге» победу и золотой гостиничный звонок получил хостел «Тарнопіль».

Ревизоры на пороге: кто победил в первом выпуске

Смотрите следующий выпуск реалити «Ревизоры на пороге» в следующий понедельник в 20:00 на Новом канале.

анна жижа новости Ревізор Ревізори на порозі
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