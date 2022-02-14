Отельер выгнал участников «Ревизоров на пороге» на улицу среди ночи

Ситуация, которая шокировала и участников реалити Нового канала, и съемочную команду, и ведущую Анну Жижу, произошла в luxury-отеле в Луцке

Уже сегодня в 20:00 – премьера проекта «Ревизоры на пороге» на Новом канале. Зрители вместе с профессиональными отельерами посетят черкасский семейный комплекс, тернопольский хостел и луцкий luxury-отель. Участники поселятся к конкурентам, чтобы оценить чистоту, завтраки, комфорт и гостеприимство. Но это удастся им не везде – владелец луцкого отеля не дал своим гостям до конца оценить сервис заведения.

– На часах было 23:30, в наш номер пришел администратор и попросил собрать вещи и выселиться из отеля, – рассказывает участница реалити, владелица черкасского семейного комплекса Анна Труба. – Это известие меня шокировало. На улице темно и холодно, куда идти в чужом городе? С нами поступили очень бесчеловечно. И, главное, за что?

Номера для участников были забронированы на двое суток. Но владелец решил их выпроводить ночью. На рецепции работница заверила, что бронирование было на один день, и по их правилам, выселение происходит до двенадцати ночи.

Окончание истории узнаете сегодня в 20:00 в премьере реалити «Ревизоры на пороге» на Новом канале.

О чем реалити:

Социальное реалити с элементами тревела «Ревизоры на пороге», аналогов которому нет на украинском телевидении. В каждой программе три пары отельеров посещают три разных отеля. Они будут поочередно гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса. Обсуждать, что такое гостевой этикет и качественное обслуживание. В конце каждого выпуска участники выберут заведение, в котором им было наиболее комфортно. И, что важно, проголосуют собственными деньгами! Самостоятельно решая, на сколько «тянет» сервис, гостеприимство и, конечно, номера отеля.