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#ЛисіРулять: кто стал участником премьерного выпуска «Ревизоры на пороге»

#ЛисіРулять: кто стал участником премьерного выпуска Ревизоры на пороге

Первый сезон нового реалити от создателей легендарного «Ревизора» начался в Тернополе, где отельеров из Луцка и Чернигова встретил владелец местного хостела

Социальное реалити с элементами тревела «Ревизоры на пороге» стартует уже в следующий понедельник, 14 февраля, в 20:00 на Новом канале. Зрители вместе с отельерами посетят три города. На своем пороге их встретят луцкий luxury-отель, черкасский семейный комплекс и тернопольский хостел. Владелец последнего – Тарас Ковальчук, создавший организацию «Братство лисих». А все ради того, чтобы работать во время «карантина выходного дня».

– Тогда мы искали юридические механизмы, чтобы продолжить работу в новых карантинных условиях, – объясняет Тарас. – Посмотрели на опыт других стран, бросились в глаза Польша и фитнес-центр, который зарегистрировали, как религиозную организацию.

#ЛисіРулять: кто стал участником премьерного выпуска Ревизоры на пороге

Над названием не пришлось долго думать, ведь Тарас – владелец ресторана «Лисий» и участник международного клуба лысых мужчин Brutalman.

– Мой отец – чемпион области среди ветеранов бильярда, – рассказывает Тарас. – У него в среде бильярдистов было прозвище – Лысый. Так сложилось генетически, что я тоже такой. Когда-то с парнями начали изучать эту тематику и узнали, что в мире много клубов, где отдыхают лысые братья, их родственники, друзья, жены и люди, которым импонирует лысина. Вот и мне хотелось создать что-то не банальное, а оригинальное.

#ЛисіРулять: кто стал участником премьерного выпуска Ревизоры на пороге

Так в Тернополе сначала возникло «Братство лысых», а затем два ресторана и хостел.

– Перед тем, как открыть собственный хостел «Тарнопіль», я много путешествовал по Украине и останавливался именно в хостелах, – говорит предприниматель. – Хотел на собственном опыте понять, что собой представляет такой тип ночлега. Когда в Одессе у меня украли ноутбук, осознал, что должно быть на первом месте в таких заведениях. Конечно, безопасность!

Отельеров реалити «Ревизоры на пороге» Тарас встретит в брендированной кепке #ЛисіРулять и угостит крафтовыми наливками. Как опытные специалисты отреагируют на гостеприимство хозяина, смотрите в понедельник в 20:00 в реалити «Ревизоры на пороге» на Новом канале.

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