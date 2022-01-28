Не ленитесь читать отзывы: Анна Жижа – о выборе отеля

Не хотите испортить отдых плохим номером в шумной гостинице? Тогда читайте советы ведущей реалити «Ревизоры на пороге»

Самостоятельно запланировать отдых – задача не из простых. Можно часами мониторить разные сайты и отойти от компьютера с «квадратной головой». Ведущая реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа расскажет, на что обратить внимание при выборе гостиницы.

– Заходите на сайт по поиску жилья, вводите желаемый город или регион и сортируйте по следующим принципам, – рекомендует ведущая. – Сначала смотрите все отели, в которых не нужна платежная карта при регистрации, и где есть отмена бронирования. Бывают разные форс-мажоры, когда нужно отменить гостиницу, а деньги терять не хочется.

Следующий критерий: баллы и отзывы пользователей. Часто путешественники ленятся читать отзывы. Отель может сколько угодно себя нахваливать, пытаясь продать услуги, однако гости, которые уже там останавливались, могут быть иного мнения. К счастью, вышеперечисленные сервисы содержат комментарии реальных посетителей, порой спасающие от неудачного выбора. Следует читать положительные и отрицательные отзывы. Ведь у людей разные потребности и ожидания. Одно и то же место кого-то может разочаровать, а других оставить в восторге.

– Например, вопросы тишины и покоя, – говорит Анна. – Для путешествующих по работе важно спокойствие, а молодежи хорошо, когда в отеле можно пошуметь до утра. Поэтому на этих сайтах можно отфильтровать отзывы по статусу путешественника. Например, семья с двумя детьми, две подруги, пара пожилых людей, молодая пара без детей. Так вы будете знать, подходит ли вам отель. Чтобы не стали неожиданностью громкие дискотеки, если вы с маленькими детьми. Ну, и не забудьте просмотреть фото желаемого номера. Это можно сделать на сервисе бронирования, на сайте или в поиске Google. Учтите удобство размещения всех предметов (кровати, тумбочки, холодильника), состояние мебели, сантехнику в ванной комнате. А еще оптимальный метраж номера стандарт должен быть 18-20 м². Если фото в интернете отсутствуют, лучше отказаться от такого отеля, чтобы не было неприятных сюрпризов и разочарований.

Смотрите премьеру реалити «Ревизоры на пороге» 14 февраля на Новом канале.