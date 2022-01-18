Мини-Норвегия и сакральное место в Украине: где отдохнуть вблизи Киева

14 февраля на Новом канале выйдет социальное реалити с элементами тревела «Ревизоры на пороге», аналогов которому нет на украинском телевидении. Команда покажет путешествия по Украине под другим углом. А теперь записывайте любимые места для отдыха от ведущей Анны Жижи

Уверены, вы хорошо провели праздничные выходные за столом. Теперь пришла пора приключений и путешествий, ведь у нас невероятная страна, и впереди еще столько открытий! Ведущая реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа делится своими любимыми местами недалеко от Киева. Отмечайте, где не были, и обязательно планируйте очередное маленькое путешествие.

Ландшафтный парк в селе Буки. Находится в 120 км от Киева.

– Очень хорошее место, один лишь его вид доставит вам удовольствие, – говорит телеведущая. – Здесь много памятников, которые, по словам экскурсоводов, обладают волшебными свойствами (улыбается). К примеру, три лягушки, к которым можно прикоснуться «на удачу». Фонтан, который раньше украшавший Майдан Независимости. На территории есть небольшой зоопарк, башни, мосты, «Сказочная поляна» с фигурками героев сказок. К сожалению, зимой парк не работает, но как-то в «несезон» дружелюбный охранник меня пропустил на полчасика. Может, и вам повезет? Кстати, владелец парка живет на его территории.

Зоопарк «12 месяцев». Находится в селе Демидов, в 25 км от Киева.

– Современный и удивительный зоопарк, – говорит Анна. – Вас ждет встреча с около 100 видами редких и экзотических животных. В настоящее время зоопарк переживает нелегкие времена. Из-за локдаунов посетителей стало значительно меньше. И теперь животным не хватает внимания и общения, а зоопарку – средств на корма. Посетите это место и помогите животным добрым словом и добрым делом. Мой любимый павильон – обезьяний (улыбается).

Трахтемиров. Село в Черкасской области, в 130 км от Киева.

– Одно из сакральных мест Украины, в прошлом – казацкая столица, – говорит ведущая. – Место неописуемой красоты со многими тайнами, место силы. Сегодня на территории Трахтемировского полуострова действует национальный ландшафтный заповедник. А в княжеские времена здесь стоял летописный древнерусский город Заруб, известный своим монастырем. Надо просто побыть там наедине с природой, молча, и почувствовать энергетику места.

Букский каньон. Недалеко от города Умань, Черкасская область. В 180 км от Киева

– Произведение искусства от природы, – говорит Анна. – Мини-Норвегия с ее фьордами. Рекомендую отправиться туда летом, чтобы погреть косточки на теплых камнях и послушать реку.

Коростышевский каньон. Житомирская область, в 100 км от Киева.

– Каньон имеет форму подковы с озером внутри, – говорит ведущая. – Вокруг озера возвышаются гранитные скалы и растет лес. Большое впечатление производит прозрачная вода, в ней идеально видно дно. Коростышевский каньон – это невероятно красивое место, которое просто очаровывает. Лес, скалы и озеро вместе образуют цельную композицию. Я обожаю взять чай в термокружке, плед, книгу и поехать к каньону хотя бы на несколько часов.

Смотрите премьеру реалити «Ревизоры на пороге» в феврале на Новом канале. В каждом выпуске три пары отельеров будут поочередно гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса. А также обсуждать, что такое качественное обслуживание. В конце каждого выпуска участники будут выбирать заведение, в котором им было комфортнее всего. И, что важно, голосовать своими деньгами! Самостоятельно решая, на сколько «тянет» сервис, гостеприимство и, конечно, номера отеля.