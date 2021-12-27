Купила машину: как Анна Жижа загадала желание на Новый год

Ведущая Нового канала рассказала, как правильно писать мечты, чтобы они сбывались.

Мы с детства верим в магию исполнения желаний в Новогоднюю ночь. Способов их загадывания есть множество. Ведущая программы «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа поделилась своим действенным способом.

– Главное условие – обязательно верить и очень хотеть, тогда мечта точно сбудется, – говорит ведущая. – Один из самых известных способов загадывания желания на Новый год – это написать его на листке бумаги, а потом сжечь, бросить пепел в бокал с шампанским и выпить все это под бой часов в полночь. Несколько лет я писала: «хочу машину». К сожалению, моя мечта долго не сбывалась. Поэтому в прошлом году написала: «хочу заработать и купить машину». И через полгода приобрела себе автомобиль.

Желание должно быть конкретным. Чем четче сформирован посыл, тем вероятнее, что он будет правильно истолкован Вселенной. Не употребляйте частицу «не». Например, «хочу никогда не болеть», замените на «хочу быть здоровым». Распишите шаги, которые могут привести вас к исполнению цели. Не бойтесь мечтать, искренне загадывайте желание. И обязательно в него верьте.

Смотрите премьеру «Ревизоры на пороге» в феврале на Новом канале. Социальное реалити с элементами тревела об отелях Украины, аналогов которому нет на украинском телевидении.