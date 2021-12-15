Произведут впечатление на каждого: топ-5 книг от Анны Жижи

Телеведущая поделилась списком любимых литературных произведений

Есть книги «на один вечер», о которых забываешь, перевернув последнюю страницу. А есть те, к которым хочется возвращаться не раз в течение жизни. Ведь они мотивируют на изменения и новые размышления. Списком таких книг делится ведущая реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа.

– Любовь к книгам мне привили родители, – рассказывает Анна. – Помню, как у нас дома были большие книжные шкафы. Кстати, в подростковом возрасте я увлеклась детективами Агаты Кристи. Читала по классике – с фонариком под одеялом. Признаюсь, «глотала» по несколько книг в неделю. А мамочка очень просила, чтобы я читала не только детективы, но и другую литературу. Так и приучилась к ежедневному чтению.

«Сто лет одиночества», Габриэль Гарсия Маркес, 1967 год

– Перечитываю эту книгу раз в несколько лет, – говорит Анна. – На первый взгляд она может показаться сложной для восприятия, ведь там очень много персонажей. Но это фантастически крутая сага о несуществующем мистическом роде. Из сложностей – в книге почти нет диалогов. И годами идет дождь.

«Динка», Валентина Осеева-Хмелева, 1959 год

– Моя первая прочитанная книга, – рассказывает телеведущая. – Кстати, она настольная у всех девушек нашей семьи – бабушки, мамы, ее сестры. На ней уже выросло несколько поколений. Повесть о девочке, которая дружит с мальчиком-сиротой. И потом ее семья его усыновляет. Рекомендую прочесть подросткам. Она довольно толстая, но оторваться невозможно.

«Маленькая жизнь», Ханья К. Янагигара, 2015 год

– Книга, которая произведет впечатление на каждого, – уверяет Анна. – Знаете, я ее покупаю и дарю людям, которые мне небезразличны. И советую всем. До мурашек.

«Портрет Дориана Грея», Оскар Уайльд, 1890 год

– Оскар Уайльд – мой любимый писатель, – говорит телеведущая. – Когда училась в университете на факультете иностранных языков, читала его произведения в оригинале. Каждая страница писателя наполнена его фирменными парадоксами. Один из моих любимых: «Пунктуальность – вор времени». Трактую так, что когда мы спешим прийти вовремя, то нередко теряем время в ожидании других.

«Безбилетный пассажир: «басни кинорежиссера», Георгий Данелия, 2015 год

– Очень сатирично, – рассказывает Анна. – Знаете, эту книгу я привозила почитать своей 90-летней бабушке, которая во время локдаунов в прошлом году немного захандрила. Поскольку мы ради безопасности просили ее оставаться дома. И она над этой книгой смеялась до упаду. Поэтому рекомендую время от времени ее листать, чтобы разогнать печальку.

Премьера реалити «Ревизоры на пороге» – в феврале на Новом канале