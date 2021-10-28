Тыквенная каша с пшеном от Анны Жижи

Ведущая реалити «Ревизоры на пороге» поделилась вкусным и полезным рецептом

Вырезая тыквенные головы на Хэллоуин, не хочется выбрасывать мякоть. Поэтому предлагаем вам приготовить тыквенную кашу с пшеном. Рецептом делится ведущая реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа.

Ингредиенты:

Тыква очищенная – 500 г

Пшено – 100 г

Молоко – 400 мл

Сливочное масло – 50 г

Щепотка соли

Мед, корица, сушеные тыквенные семечки – по вкусу

Приготовление:

Очистите тыкву от семян. Нарежьте мелкими кусочками. Тщательно промойте пшено. Залейте тыкву молоком, добавьте щепотку соли и варите 30 минут. Добавьте пшено и сахар. Убавьте огонь и варите еще 30 минут. Добавьте сливочное масло. Через 10 минут выключите кашу. Подавайте с медом, корицей и сушеными семечками тыквы.

Фото — iStock, unsplash

Премьера реалити «Ревизоры на пороге» состоится весной на Новом канале