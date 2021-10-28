Тыквенная каша с пшеном от Анны Жижи
Ведущая реалити «Ревизоры на пороге» поделилась вкусным и полезным рецептом
Вырезая тыквенные головы на Хэллоуин, не хочется выбрасывать мякоть. Поэтому предлагаем вам приготовить тыквенную кашу с пшеном. Рецептом делится ведущая реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа.
Ингредиенты:
Тыква очищенная – 500 г
Пшено – 100 г
Молоко – 400 мл
Сливочное масло – 50 г
Щепотка соли
Мед, корица, сушеные тыквенные семечки – по вкусу
Приготовление:
- Очистите тыкву от семян. Нарежьте мелкими кусочками.
- Тщательно промойте пшено.
- Залейте тыкву молоком, добавьте щепотку соли и варите 30 минут.
- Добавьте пшено и сахар. Убавьте огонь и варите еще 30 минут.
- Добавьте сливочное масло. Через 10 минут выключите кашу.
- Подавайте с медом, корицей и сушеными семечками тыквы.
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Премьера реалити «Ревизоры на пороге» состоится весной на Новом канале