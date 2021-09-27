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«Ревизоры на пороге» отправляются в отели Украины

Ревизоры на пороге отправляются в отели Украины

Авторы идеи и создатели легендарного «Ревизора» – Анна Жижа и Виктория Бурдукова – снова работают над созданием социального реалити. В 2022-м на Новом канале выйдет проект «Ревизоры на пороге», аналогов которому нет на украинском телевидении

Социальное реалити с элементами тревела для Нового снимает StarMedia (где сейчас работают Анна и Виктория, – прим.ред.). В «Ревизоры на пороге» отельеры будут выбирать лучшего, голосуя собственными деньгами.

– В каждой программе команда проекта посетит три разных региона и три разных отеля, – рассказывает руководитель проекта Виктория Бурдукова. – Они во многом отличаются, но их объединяют человеческие принципы и особое отношение к гостеприимству. Три пары отельеров станут по очереди гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса. Обсуждать, что такое гостевой этикет, дресс-код и качественное обслуживание. В конце каждого выпуска участники будут выбирать заведение, в котором им было наиболее комфортно. И, что важно, голосовать собственными деньгами! Самостоятельно решая, на сколько «тянет» сервис, гостеприимство и, конечно, номера отеля.

Ревизоры на пороге отправляются в отели Украины

Также «Ревизоры на пороге» покажут путешествия по Украине под другим углом. Удивительные места, неожиданные развлечения и, конечно, отели: старые с историей или сверхсовременные, пятизвездочные или домашние. Благодаря проекту их владельцы смогут увидеть, где в их бизнесе слабые места, и исправить их.

Ведущей нового реалити стала любимица зрителей Нового канала Анна Жижа, которая девять сезонов работала шеф-редактором и соведущей «Ревизора».

– За все сезоны я посетила десятки отелей Украины, – рассказывает Анна. – Поскольку иностранного туризма сейчас меньше, казалось бы, внутреннему развиваться легче. Но это не так. Отели пока не работают, а выживают. Мы хотим показать их украинцам. Цель реалити – развить внутренний туризм, поддержать малый и средний бизнес, который после пандемии и нескольких локдаунов пребывает в упадке. А еще – рассказать и показать живописные уголки в каждом регионе, которые не уступают Норвегии и Черногории. Мы продолжим «сшивать» Украину, объединяя участников с запада и востока, севера и юга. Зрители увидят, какая же у нас фантастическая страна!

Ревизоры на пороге отправляются в отели Украины

Премьера «Ревизоры на пороге» состоится на Новом канале в 2022 году.

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