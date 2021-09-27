«Ревизоры на пороге» отправляются в отели Украины

Авторы идеи и создатели легендарного «Ревизора» – Анна Жижа и Виктория Бурдукова – снова работают над созданием социального реалити. В 2022-м на Новом канале выйдет проект «Ревизоры на пороге», аналогов которому нет на украинском телевидении

Социальное реалити с элементами тревела для Нового снимает StarMedia (где сейчас работают Анна и Виктория, – прим.ред.). В «Ревизоры на пороге» отельеры будут выбирать лучшего, голосуя собственными деньгами.

– В каждой программе команда проекта посетит три разных региона и три разных отеля, – рассказывает руководитель проекта Виктория Бурдукова. – Они во многом отличаются, но их объединяют человеческие принципы и особое отношение к гостеприимству. Три пары отельеров станут по очереди гостить друг у друга и оценивать уровень сервиса. Обсуждать, что такое гостевой этикет, дресс-код и качественное обслуживание. В конце каждого выпуска участники будут выбирать заведение, в котором им было наиболее комфортно. И, что важно, голосовать собственными деньгами! Самостоятельно решая, на сколько «тянет» сервис, гостеприимство и, конечно, номера отеля.

Также «Ревизоры на пороге» покажут путешествия по Украине под другим углом. Удивительные места, неожиданные развлечения и, конечно, отели: старые с историей или сверхсовременные, пятизвездочные или домашние. Благодаря проекту их владельцы смогут увидеть, где в их бизнесе слабые места, и исправить их.

Ведущей нового реалити стала любимица зрителей Нового канала Анна Жижа, которая девять сезонов работала шеф-редактором и соведущей «Ревизора».

– За все сезоны я посетила десятки отелей Украины, – рассказывает Анна. – Поскольку иностранного туризма сейчас меньше, казалось бы, внутреннему развиваться легче. Но это не так. Отели пока не работают, а выживают. Мы хотим показать их украинцам. Цель реалити – развить внутренний туризм, поддержать малый и средний бизнес, который после пандемии и нескольких локдаунов пребывает в упадке. А еще – рассказать и показать живописные уголки в каждом регионе, которые не уступают Норвегии и Черногории. Мы продолжим «сшивать» Украину, объединяя участников с запада и востока, севера и юга. Зрители увидят, какая же у нас фантастическая страна!

Премьера «Ревизоры на пороге» состоится на Новом канале в 2022 году.