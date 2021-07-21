Торт Наполеон: рецепт приготовления пошагово от Юлии Панковой

Ведущая Нового канала поделилась уникальным рецептом десерта, которому более 50 лет

Торт «Наполеон» – один из самых популярных десертов мира. Кстати, процесс приготовления легкий, чтобы каждая хозяйка смогла его быстро испечь. Ведущая проекта «Ревизор», кулинар Юлия Панкова делится рецептом торта, которому более 50 лет. Как говорят, проверенный годами, поэтому смело беритесь за приготовление.

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– По этому рецепту моя бабушка-повар пекла торты еще для своих детей, – говорит ведущая. – Я люблю «мокрый», пропитанный кремом «Наполеон». Чтобы он таким получился, сделайте крем строго по моей инструкции. Кстати, мой вкуснейший торт съели за два дня. Ведь действительно трудно удержаться, чтобы не полакомиться кусочком, а потом еще и еще.

Ингредиенты для коржей:

300 г – сливочного масла

400-450 г – муки (примерно три стакана)

0,5 стакана – воды

1 ч. л. – уксуса

0,5 ч. л. – соды

1 шт. – яйца

щепотка соли

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Ингредиенты для крема:

600 мл – молока (жирность 3,2%)

70 г – сахара

10 г – ванильного сахара

50 г – сахара

100 г – яиц (примерно 2 шт.)

30 г – муки

50 г – крахмала

Приготовление коржей:

Мелко порубите сливочное масло и смешайте с мукой. Сделайте углубление и налейте туда 0,5 стакана воды. Туда же добавьте соду (погашенную уксусом), одно яйцо и щепотку соли. Замесите тесто. Оно должно быть плотным и не липнуть к рукам. Разделите тесто на 12 равных частей. Сделайте из них шарики и положите в холодильник на один час. Затем доставайте по шарику. Раскатайте его тонко и проткните вилкой много раз. Поставьте корж в духовку на 5-6 минут при 180 градусах. Они должны стать румяными.

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Приготовление крема:

В молоко добавьте 70 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Поставьте на огонь и, помешивая, доведите до кипения. Снимите с огня. Разотрите 50 г сахара, два яйца, муку и крахмал. Затем добавьте в горячее молоко. Быстро заварите, активно помешивая. Дайте крему остыть. Разделите на шесть частей. Промажьте 11 коржей, один оставьте для посыпки. Готовый торт поставьте под пресс в холодильник. Рекомендуется на ночь. Утром достаньте, из одного коржа сделайте крошки. Обсыпьте ними весь торт.

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